МИД Германии отзывает посла в России для консультаций накануне инаугурации президента

Министерство иностранных дел ФРГ отзывает из России своего посла Александера Ламбсдорффа для консультаций. Ситуация связана с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (одна из крупнейших в стране).

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве". "Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - добавила Бербок. Она не привела доказательств причастности к атаке россиян и их отношения к государственным структурам.

Речь идет, предположительно, об атаке на почтовый сервер СДПГ в 2023 году. По мнению МИД Германии, атаку совершила некая хакерская группировка APT28, которая, в свою очередь, якобы, управляется ГРУ Минобороны РФ.

Стоит отметить, что скомпрометировано было всего около десятка почтовых ящиков, имеющих отношение к СДПГ.

Отзыв посла совпал по времени с церемонией инаугурации российского президента, которая должна состояться 7 мая. Ранее сообщалось, что на церемонию пригласили послов иностранных государств, в том числе недружественных.