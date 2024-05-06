Глава "Водоканала" отругал жителей Первоуральска из-за постоянных жалоб в соцсети

Директор первоуральского "Водоканала" Денис Ярин не выдержал наплыва негативных сообщений от горожан и отчитал пользователей сети за спам на его личную страницу во ВКонтакте.

Напомним, что в ночь на 4 мая в Свердловской области прошел снегопад, который нарушил работу электро-, тепло- и водоснабжения в ряде населенных пунктов. Одним из них стал и Первоуральск, жители которого за помощью и в негодовании стали писать главе "Водоканала".

"Моя страница не является официальной страницей ни Водоканала, ни администрации Первоуральска, ни администрации Билимбая, ни какой-либо другой организации. ЭТО МОЯ ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА. Я на ней не принимаю ни заявок, ни жалоб. Для этого существует ЕДДС, АДС Водоканала и дежурные службы у других организаций. Их телефоны есть на профильных сайтах", - написал Ярин.

Он добавил, что свою страницу ведет только для информирования о собственной трудовой деятельности, а также общественной и личной жизни. Именно по этой причине, он добавляет в друзья всех, но как и любой пользователь сети и владелец личной страницы имеет право удалить и заблокировать любого, кого посчитает нужным. То же касается и возможности комментировать его посты и фото.

"Кто не согласен, может не читать меня, удалиться сам, но не может предъявлять мне, что я обязан им что-то разъяснить у себя на странице из того, что считаю неуместным или ненужным. Читателей своих уважаю и люблю. Прошу принять мои правила и понять. Движемся дальше!" - добавил Ярин.

Сегодня же директор городского "Водоканала" опубликовал на странице фото из детской книжки со стихотворением Дины Бурачевской "Плакса". В посте нет указаний, к кому относится произведение или каких-либо других слов, потому указывать на жителей Певроуральска как на адресатов - поспешно.