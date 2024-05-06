ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, бойцы группировки "Запад" освободили Котляровку в Харьковской области.

5 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Центр" освободили село Очеретино в ДНР и уничтожили очередной танк США Abrams. 2 мая ВС России полностью освободили населенный пункт Бердычи в ДНР.