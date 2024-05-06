06 Мая 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области встретился с Президентом Азербайджанской Республики в Баку

Сегодня делегация Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным находится в столице Азербайджанской Республики городе Баку. Один из ключевых пунктов визита – встреча главы региона и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На ней стороны обсудили текущие аспекты взаимодействия и наметили дальнейшие планы сотрудничества.

В начале встречи Игорь Бабушкин поздравил Ильхама Алиева с победой на состоявшихся в феврале внеочередных президентских выборах, а затем проинформировал главу государства о развитии двусторонних отношений за прошедший год.

В 2023 году широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В Астрахани провели целый комплекс мероприятий, посвященных памятной дате. Активное участие в них принимала школа имени Гейдара Алиева, высшие учебные заведения, общественные организации, учреждения культуры Астраханской области.

Губернатор отметил, что центральное место в сотрудничестве занимают торгово-экономические связи. Особое внимание уделяется коридору «Север – Юг».

«Сегодня нашими странами прикладываются все необходимые усилия к его скорейшему выводу на полную мощность, – подчеркнул Игорь Бабушкин. – Прежде всего, речь идёт о развитии западного маршрута коридора. Мы активно его используем. По этому пути в Астрахань поставляются товары из Азербайджана, Ирана и Турции».

Говоря о развитии логистических связей, Игорь Бабушкин предложил рассмотреть возможность открытия грузовых авиаперевозок между Азербайджаном и Астраханской областью, отметив, что это может стать перспективной точкой роста российско-азербайджанской торговли.

В работе по наращиванию объёмов торговли значительное содействие оказывают деловые центры в Баку и Астрахани. На их площадках проходят выставки и экономические конференции, встречи и переговоры, налаживаются новые деловые контакты. Как результат, начало поставок картофеля из Астраханской области в Азербайджан. В прошлом году отправили более 1200 тонн. Идёт экспорт рыбной продукции и крупного рогатого скота. Работа в этом направлении продолжается.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отмечая развитие гуманитарных отношений, губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил Президента Ильхама Алиева за учреждение стипендий Азербайджанской Республики для студентов Астраханского государственного университета.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Школы Наримановских районов Астраханской области и Баку подписали соглашение о сотрудничестве и уже успешно реализуют совместные мероприятия. Астраханская молодежь дважды в прошлом году посещала Азербайджан.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин пригласил азербайджанских деятелей культуры, журналистов, студентов в Астраханскую область для участия в крупных международных мероприятиях: фестивале классического искусства «Каспийские сезоны», Каспийском медиафоруме, молодежном форуме «БерегА» и спортивных Играх Каспия.

Теги: игорь бабушкин, баку, деловые центры, открытие авиаперевозок, деловые контакты


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