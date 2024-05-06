Курсанты, юнармейцы и волонтеры поздравят тюменских ветеранов

Курсанты, юнармейцы и волонтеры поздравят тюменских ветеранов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В честь Дня Победы школьники Тюмени и Тюменского района примут участие в акции "Парад у дома ветеранов".

8 мая порядка 80 ребят поздравят фронтовиков Тюменского района — Хамитуллу Калиева, Аркадия Артемьевича Минальтова. 9 мая курсанты и юнармейцы центра "Аванпост" исполнят песни военных лет, поздравят с Днем Победы ветеранов в Тюмени.

Также представители движения "Юнармия" 9 мая примут участие в региональной акции "С чего начинается Родина". В сквере им. Губкина в Тюмени они организуют военно-патриотическую площадку, выставку "Сибирские дивизии". Здесь же будет представлено современное и историческое оружие.

Всего в России запланировано свыше 2 000 "Парадов у дома ветеранов" с участием более 50 000 юнармейцев.

Напомним, в Тюменской области состоятся более 1 500 культурных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2024 году по решению Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" традиционного шествия не будет. "Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. Например, в рамках акции "Стена памяти" в школах, детских садах, на улицах города и интернет-ресурсах рекомендуется разместить портреты ветеранов.