06 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Курсанты, юнармейцы и волонтеры поздравят тюменских ветеранов

Курсанты, юнармейцы и волонтеры поздравят тюменских ветеранов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В честь Дня Победы школьники Тюмени и Тюменского района примут участие в акции "Парад у дома ветеранов".

8 мая порядка 80 ребят поздравят фронтовиков Тюменского района — Хамитуллу Калиева, Аркадия Артемьевича Минальтова. 9 мая курсанты и юнармейцы центра "Аванпост" исполнят песни военных лет, поздравят с Днем Победы ветеранов в Тюмени.

Также представители движения "Юнармия" 9 мая примут участие в региональной акции "С чего начинается Родина". В сквере им. Губкина в Тюмени они организуют военно-патриотическую площадку, выставку "Сибирские дивизии". Здесь же будет представлено современное и историческое оружие.

Всего в России запланировано свыше 2 000 "Парадов у дома ветеранов" с участием более 50 000 юнармейцев.

Напомним, в Тюменской области состоятся более 1 500 культурных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2024 году по решению Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" традиционного шествия не будет. "Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. Например, в рамках акции "Стена памяти" в школах, детских садах, на улицах города и интернет-ресурсах рекомендуется разместить портреты ветеранов.

Теги: парад у дома ветеранов, день победы, поздравления


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Ранее 25.04.2024 15:00 Мск В Тюменской области проведут более 1 500 мероприятий, посвященных Дню Победы

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