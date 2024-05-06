Ищите объезд: центр Нижнего Тагила закроют из-за генеральной репетиции парада

Сегодня вечером в центральной части Нижнего Тагила будет закрыто движение.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, это связано с проведением генеральной репетиции мероприятия с участием военных. Вероятно, имеется ввиду парад в честь предстоящего Дня Победы.

Сегодня, 6 мая, с 18.30 до 21.00 будет закрыто движение:

по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира;

по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.

Также 6 мая с 18.00 до 21.00 будет запрещена парковка по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира. Тагильских автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать маршрут объезда.

Как сообщало Накануне.RU, завтра, 7 мая, в центре Екатеринбурга пройдет репетиция парада Победы. Из-за этого схема движения общественного транспорта будет изменена в первой половине дня.