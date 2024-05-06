Астраханские волонтёры доставили очередную партию гумпомощи - более 12 тонн отправили в новые территории

В формировании и отправке груза приняли участие свыше 20 волонтёрских и благотворительных организаций из четырёх регионов страны, а также школьники, предприниматели и депутаты из Астраханской области.

Астраханцы поддерживают новые территории с первых месяцев СВО. Эта работа стоит на особом контроле у властей области. Активисты оперативно поставили на поток производство одежды, маскировочных сетей, сухих супов, окопных свечей и других изделий, необходимых на передовой.

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, гуманитарную помощь отправляют регулярно, однако партия, ушедшая на минувших выходных, для волонтёров – особая. В преддверии Пасхи и Дня Победы добровольцы из Астрахани, Волгограда, Амурской области и Москвы объединили свои усилия, чтобы поздравить бойцов, пациентов военных госпиталей и местных жителей с главными праздниками страны. Поэтому кроме автомобильных шин, различного оборудования, амуниции, медикаментов и продуктовых наборов, в Донецк, Запорожье и Херсонскую область отправились больше трёх тысяч куличей, пряники и яйца, которые покрасили ученики астраханских школ.

К акции присоединился и депутат Госдумы Ринат Аюпов. Он передал маскировочные сети и костюмы, а также несколько сотен марлевых салфеток, сделанных добровольцами его волонтерского центра.

Справка. Список организаций и лиц, участвовавших в отправке: Автоволонтёр ZOV Астрахани, «Будь ближе Икряное», «Золотые руки ангела», «Сухой душ. Астрахань», благотворительное ателье «Тепло сердец» (Красные Баррикады), «Тепло наших сердец», «Масксети Астрахань», «Мы рядом Заготовки для СВОих», «Женское Движение Единой России», «Добрые люди», «Передовая помощь», «Швейбат», «Help30», «Своих не бросаем» (Маково), «Своих не бросаем» (Марфино), «Своих не бросаем» (Тумак), «Своих не бросаем» (Приволжский район), «Zа пацанов», Колчин Иван Петрович, школы и детские сады Астраханской области.