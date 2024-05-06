Mash: Лидера ДДТ проверят на призыв к экстремизму после концерта в Дубае

Лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука проверят по статье о публичных призывах к экстремизму после концерта в Дубае, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на своем выступлении рок-исполнитель в перерыве между песнями выразил уверенность, что "всё всегда заканчивается революцией", и призвал всех поддержать эту концепцию. Слова Шевчука возмутили председателя "Совета отцов России" Андрея Згонникова. Он попросил Генпрокуратуру РФ проверить музыканта на предмет экстремизма. Также проверка последует и со стороны Минюста. В случае выявления иностранного финансирования Шевчука могут признать иноагентом. Кроме того, ему грозит запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

Напомним, в августе 2022 года лидер "ДДТ" Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии России. Протокол на Шевчука составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Во время выступления артист сделал ряд нелицеприятных высказываний в адрес власти. Также сообщалось, что Шевчук во время концерта рассуждал о Родине. До этого группа "ДДТ" отказалась играть на площадке в Тюмени, где нарисовали букву Z, которую используют как символ поддержки российской военной операции на Украине. После этих инцидентов концерты группы в России стали массово отменять.