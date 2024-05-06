В России насчитывается 800 тысяч родителей-алиментщиков

В стране насчитывается 800 тыс. алиментщиков, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Васили Пискарев на пленарном заседании палаты. В основном это мужчины трудоспособного возраста.

Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о создании единого реестра алиментщиков. Власти считают, что с помощью такой базы будет проще заставлять безответственных родителей заботиться о своих детях. Правда, одна из поправок откладывает срок создания базы, потому что на это потребуется больше времени, чем предполагалось.