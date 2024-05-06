Дачников эвакуируют из зоны пожара в Иркутской области

Дачников эвакуируют на автобусах из зоны пожара в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр района Александр Дубровин.

По его словам, серьезный пожар разбушевался в дачном кооперативе в Вихоревке. Порывистый ветер и сухая погода способствует моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям.

"Пожар очень серьезный. Не оставайтесь в опасной зоне", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным МЧС, пожарные работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района. Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в условиях порывистого ветра.

В апреле сообщалось, что особый противопожарный режим введен уже в 23 российских субъектах. На их территории сложилась пожароопасная ситуация: сухая погода и отсутствие зелени создают угрозу распространения лесных пожаров.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова, с начала года лесные пожары уже зафиксированы в 69 регионах.