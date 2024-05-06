06 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

"Очень гуманный закон": Госдума запретила иноагентам выдвигаться на выборах

Госдума приняла поправки, фактически запрещающие иноагентам избираться на любые должности. Также поправки предусматривают лишение статуса депутата уже избранных иноагентов (у них будет 180 дней, чтобы в суде добиться снятия статуса иноагента).

Поправки ко второму чтению внесли в ранее уже принятый в первом чтении законопроект про опечатки в документы для избиркомов.

Депутат Дмитрий Вяткин заявил, что четыре (из пяти) фракций внесли в законопроект ко второму чтению 74 поправки, среди них самые разнообразные, например, о допуске иностранных наблюдателей только на выборы федерального уровня.

Но основные поправки, безусловно, касаются иноагентов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: "Очень гуманный, демократичный и либеральный законопроект. Давно надо было в этой сфере порядок наводить".

"Сейчас 10 иноагентов занимают должности депутатов. Вы вдумайтесь! Им дают 180 дней, чтобы они вышли из этого статуса", - добавил председатель. Он считает, что сейчас "находящиеся во власти иноагенты действуют в интересах недружественных стран".

После рассмотрения поправок во втором чтении законопроект без какого-либо обсуждения приняли и в третьем чтении – голосами 409 голосами.

Теги: госдума, иноагенты, выборы


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