Свердловчане держат на вкладах в банках больше триллиона рублей

Объем вкладов жителей Свердловской области в банках (без учета счетов эскроу) в марте 2024 года превысил 1 триллион рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении банка России.

По данным управления, по сравнению с прошлым годом этот объем увеличился почти на 230 миллиардов рублей. В среднем на одного жителя Среднего Урала приходится по 270 тысяч рублей банковских накоплений.

"По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 25%. Большую часть средств – 96% – жители региона держат в рублях", - отмечают банкиры.

Напомним, недавний опрос показал, что жители Екатеринбурга не особенно следят за курсами доллара и евро.