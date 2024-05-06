В Полевском 17-летний студент погиб под весом собственного авто

В Полевском местного студента насмерть придавило собственным автомобилем. Трагедия произошла на глазах друзей парня, однако те никак не смогли помочь товарищу.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, студент учился на заочном отделении колледжа, а в свободное время подрабатывал разнорабочим. На накопленные деньги подросток купил подержанное авто, которое до этого шесть лет пробыло на штрафстоянке. С оформлением сделки помог его 35-летний друг.

Через месяц парень вместе с друзьями отправились в гараж, чтобы отремонтировать машину. Подросток поднял технику на домкрат и залез под днище, однако инструмент не выдержал веса автомобиля и тот рухнул на своего хозяина. Другие парни пытались вытащить друга, однако поднять машину не смогли, после чего побежали в пожарную часть за помощью.

К несчастью, студент скончался до прибытия "скорой помощи". В МВД и СКР трагедию пока не комментируют.