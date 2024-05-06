Песков: Ракетные учения связаны с заявлениями Запада об Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям.

Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".

"То есть фактически - выставить солдат НАТО перед российскими военными", - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, это новый, беспрецедентный виток напряженности на Украине, он требует ответных мер со стороны Москвы.

Как сообщалось, Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач".

Ранее лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками.