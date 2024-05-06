"Автомобилист" объявил, что нападающие Мэйсек, Бывальцев и Волк остаются в клубе

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о продолжении сотрудничества с тремя нападающими команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, с форвардом Бруксом Мэйсеком (на фото) заключен новый контракт на один год - до 31 мая 2025 года. Брукс выступает в Екатеринбурге с 2019 года, и новый сезон станет для него уже шестым в составе "Автомобилиста". Всего на его счету 321 матч за команду в КХЛ, в которых он набрал 222 (120+102) балла за результативность.

Также клуб и нападающий Алексей Бывальцев достигли соглашения о дополнительном годе сотрудничества. Действующий контракт Бывальцева, который изначально был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон - до 31 мая 2026 года.

Алексей пополнил состав "Автомобилиста" год назад. В сезоне-2023/24 он провел за команду 82 матча в КХЛ, включая все 17 поединков в Кубке Гагарина. В его активе 24 (10+14) очка, а три шайбы он забросил в плей-офф.

Кроме них, нападающий Кертис Волк продлил контракт с "Автомобилистом". Форвард остается в Екатеринбурге еще на два сезона - до 31 мая 2026 года. Волк пополнил состав уральцев два года назад. Он сыграл за команду 138 матчей в КХЛ, в которых набрал 84 (27+57) очка.

Напомним, на прошлой неделе ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Анатолием Голышевым на пять лет.