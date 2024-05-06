Милонов предлагает устроить на "Госуслугах" "Tinder"

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов предлагает создать на базе "Госуслуг" приложение для знакомств, чтобы россияне могли безопасно и удобно искать себе пару. Он направил предложение в Минцифры, которое курирует работу "Госуслуг", передает RT.

В своем письме Милонов указывает, что в России прекратили работу популярные приложения для знакомств, но спрос на онлайн-знакомства сохраняется.

"К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи", - пишет Милонов. Он не объясняет, почему россияне на "Госуслугах" будут вести себя целомудренно и искать именно партнеров на всю жизнь, а не на одну ночь.