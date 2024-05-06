Астраханские соцучреждения участвуют в акции «Окна Победы»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учреждения отрасли социального обслуживания Астраханской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Окна Победы».

Перед праздником 9 Мая фасады зданий и внутренние помещения украсили рисунками, надписями и плакатами, посвящёнными Победе советского народа над фашизмом, сообщили в региональном министерстве социального развития и труда.

Сотрудники также принесли фотографии из семейных архивов, на которых запечатлены их родственники, прошедшие через все тяготы войны.

По мнению участников акции, она помогает не только создать атмосферу праздника.

Это, в первую очередь, выражение благодарности героям Великой Отечественной войны, дань памяти ушедшим ветеранам, сохранение и передача исторической правды и традиций молодым поколениям астраханцев.