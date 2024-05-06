Сын замглавы МВД России получил срок по делу о взятке

В Москве суд вынес приговор по делу о даче взятки сотруднику ФСБ и посредничестве в нем. Среди трех наказанных бывших представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области, ООО "Межотраслевое объединение ТНП", – сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов.

Зубов получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 18 млн руб., пишет "Ъ".

О задержании Зубова и еще двух представителей нефтебазы стало известно в феврале. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем telegram-канале, что 18 млн руб. передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, который работал под прикрытием. Также задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн руб.

"Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-старший не имеет, и чем занимался его взрослый 43-летний сын не знал. Хотя репутационные вопросы это, увы, все равно не снимает", - рассказал тогда Александр Хинштейн.