Минздрав: При атаке дронов в Белгородской области пострадали 40 человек

В результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно, уточнил он.

По словам Кузнецова, шесть человек погибли на месте. При этом, как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье", число погибших при атаке дронов ВСУ возросло до семи.

Напомним, сегодня утром в районе села Берёзовка Борисовского района украинские дроны атаковали две "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Изначально сообщалось о 35 пострадавших и шести погибших.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности.