Госдума может утвердить нового премьера послезавтра - Слуцкий

Госдума может утвердить премьер-министра России 8 мая – на следующий день после инаугурации президента. Но это при условии, что глава государства оперативно представит кандидатуру. Также быстро может пройти и утверждение нового состава правительства – на заседаниях 13 и 14 мая, передает РИА Новости со ссылкой на главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

Стоит отметить, что Госдума назначила три дополнительных пленарных заседания на этой неделе – 6,7 и 8 мая. Причем завтрашнее заседание пока по назначенному времени совпадает с церемонией инаугурации, но, вероятно, будет перенесено.