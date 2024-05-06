В Астрахани запускают новый автобусный маршрут

Восемь автобусов малого класса по маршруту № 29 «Центральный стадион - пр-т Бумажников» выйдут на линию в Астрахани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и курируемой губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным транспортной реформы. ⠀

Автобусы будут курсировать с 6:03 до 22:39. В будние дни интервал движения составит: в утренние часы - 23 минуты, в вечерние - 23-45 минут. Маршрут № 29 в прямом направлении проследует через улицы Савушкина, Анри Барбюса, а далее через Новый мост по Советской, Делегатской, Геологов, Набережной Волжских Зорь, Гагарина, Магистральной, Косиора, Магистральной, Мосина, проспекту Бумажников.

Обратное направление: проспект Бумажников, улицы Мосина, Косиора, Магистральная, Гагарина, Набережная Волжских Зорь, Геологов, Делегатская ,Советская, через Новый мост на Анри Барбюса и Савушкина.

Остановки в прямом направлении: Центральный стадион - АГТУ - Школа имени Пушкина - Кинотеатр «Призыв» - Селенские Исады - Городской пляж - Новый мост – Советская - Магазин - Дом культуры - Делегатская - Геологов - Подвойского - Бибивэл - Маршака - Волжские зори - Школа № 20 - Гагарина - Почтовое отделение № 50 - Переулок Чапаева - Школа искусств № 1 – Магистральная/Гагарина – Магазин, кольцо - ТЦ Декстер - Мосина - Проспект Бумажников - Реабилитационный центр Русь - Кафе «Ромашка» - Сквер «Строителей».

Остановки в обратном направлении: Сквер «Строителей» - Кафе «Ромашка» - Реабилитационный Центр «Русь» - Проспект Бумажников - Мосина – Магазин, кольцо - Школа искусств № 1 - Переулок Чапаева - Почтовое отделение № 50 - Гагарина - Школа № 20 - Волжские зори - Маршака - Бибивэл - Подвойского - Геологов - Делегатская - Дом культуры - Магазин - Советская - Солянка - Городской пляж - Селенские Исады - Кинотеатр «Призыв» - Бульвар Победы - Школа имени Пушкина - АГТУ - Центральный стадион, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.