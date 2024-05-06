И это не предел: за выходные на Екатеринбург обрушилась почти месячная норма осадков

За минувшие выходные на Екатеринбург обрушилась почти месячная норма осадков – 47 миллиметров при норме 49 миллиметров. Об этом на совещании по уборке уральской столицы заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по его словам, ситуация осложнилась сильными порывами ветра. В одном только Чкаловском районе упало больше 100 деревьев.

"По прогнозам синоптиков, скоро непогода вернется. До этого момента нужно обрезать деревья, находящиеся около учреждений и проезжих частей. Появилось много надломленных ветвей, которые могут упасть при сильном ветре, что грозит как травмами, так и материальным ущербом", - поставил задачу Бубнов.

Вице-мэр добавил, что уборка должна пройти быстро, поскольку уже в этот четверг Екатеринбург отметит День Победы, и праздничные мероприятия нужно провести в ухоженном городе.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в течение 6-7 мая снежный покров будет таять. При этом 6 мая к Уралу приблизится очередной циклон, днем ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге Свердловской области и в Екатеринбурге переходящего в дождь.

Напомним, сегодня в ГИБДД призвали водителей быть осторожными на уральских трассах из-за снегопада.