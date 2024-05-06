Медведев: в случае появления войск США на Украине наступит мировая катастрофа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможной отправке американских войск на Украину.
"Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - написал Медведев в своем telegram-канале.
По мнению Медведева, это смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние "дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы".
"И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - написал Медведев.
Ранее лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в ответ на это заявил, что Америка будет стремиться поддерживать Украину чужими руками.