Медведев: в случае появления войск США на Украине наступит мировая катастрофа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о возможной отправке американских войск на Украину.

"Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По мнению Медведева, это смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад, но никак не хотят осознать нынешние "дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы".

"И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - написал Медведев.

Ранее лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в ответ на это заявил, что Америка будет стремиться поддерживать Украину чужими руками.