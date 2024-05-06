06 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Дни культуры Новосибирской области пройдут в республике Беларусь

Дни культуры Новосибирской области пройдут в республике Беларусь с 23 по 25 мая, сообщает пресс-служба Правительства региона

В рамках Дней будут представлены лучшие образцы профессионального национального искусства, классического музыкального искусства, театрального искусства и культурного наследия Новосибирской области.

Дни культуры проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Мероприятие проводится в целях развития и укрепления межкультурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь.

Программа Дней культуры соединит в себе ключевые направления – человек, искусство, наука, из которых и сложилась культура региона, и поможет узнать чуть больше об основах сибирского характера.

«Дни культуры в Республике Беларусь станут масштабным проектом в развитии и укреплении культурных связей между Новосибирской областью и Республикой Беларусь и создадут благоприятные условия для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества. Взаимодействие двух братских культур – уникальный пример сплоченности во имя созидания», – подчеркнул исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Флаги России и Белоруссии на выставке "ИННОПРОМ"(2023)|Фото: Накануне.RU

На различных площадках Республики Беларусь будут показаны концертные программы знаковых творческих коллективов Новосибирской области, в числе которых Государственный академический Сибирский русский народный хор государственного учреждения «Сибирь-Концерт» и Новосибирский государственный академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии. Организованы показы спектаклей ведущих театров: Новосибирского государственного драматического театра «Красный факел», Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», Новосибирского музыкального театра, Новосибирского областного театра кукол. Также запланировано экспонирование выставок из собраний Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского государственного краеведческого музея.

(2024)|Фото: nso.ru

Кроме того, свои творческие программы представят студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова» и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

Теги: беларусь, новосибирская область, культурные достижения, андрей травников, александр лукашенко


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