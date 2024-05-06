Пашинян не примет участие в инаугурации Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Нет, не примет участие", - цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая.

Напомним, в последнее время власти Армении нередко игнорировали встречи различных объединений стан постсоветского пространства, в том числе ОДКБ. Пашинян даже объявлял о приостановке участия Армении в ОДКБ. Однако в Москве заявляли, что это не свидетельствует об охлаждении отношений между странами.