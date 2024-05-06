06 Мая 2024
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Фото: страница Ильи Белостоцкого / vk.com/ilya_belostotsky

"Кусайте локти": режиссер-растлитель мальчика сходил на СВО и освободился от наказания

Бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий, осужденный за растление 13-летнего мальчика, сообщил о снятии судимости. Он заключил контракт с Минобороны России, ушел на СВО и получил медаль на фронте, что освобождает от наказания.

"Указом президента я был награжден государственной наградой - медалью "За спасение погибавших". По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти, отныне я больше не зэк", - заявил Белостоцкий.

Бывший режиссер "Ералаша" был задержан и помещен в СИЗО в 2020 году. Сообщалось, что в его квартире нашли снимки и видео с обнаженными детьми. При этом изначально родственники заявили, что его исчезновение связано с болезнью.

В июле 2022 года суд признал Белостоцкого виновным в педофилии (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. По версии следствия, жертвой преступления стал малолетний мальчик.

В ноябре 2022 года суд смягчил наказание экс-режиссеру, переквалифицировав обвинение на развратные действия в отношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Срок наказания сократили до 6,5 лет.

Илья Белостоцкий родился в Челябинске в 1973 году. С 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России. Известен как режиссер-постановщик некоторых выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семи серий сериала "След".

Теги: сво, илья белостоцкий, растление малолетних


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