06 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Волонтеры культуры Астраханской области участвуют во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Добровольчество — одно из направлений национального проекта «Культура». Участники Всероссийского движения «Волонтеры культуры» взаимодействуют с учреждениями культуры, восстанавливают памятники истории и культуры, реализуют творческие и социокультурные проекты.

24 апреля в России стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Она проводится ежегодно весной в преддверии Дня Победы.

Георгиевская лента на протяжении многих лет представляет собой российский символ героизма, мужества, стойкости народа, подвигов защитников Отечества. Она стала составной частью высоких военных наград нашей страны на различных этапах её истории. В Российской Федерации Георгиевская лента является общепринятым символом Великой Победы.

Вручая ленточки астраханцам, добровольцы рассказали, что они символизируют и как их правильно носить, сообщили в министерстве культуры Астраханской области. Их принято носить у самого сердца в знак благодарности тем, кто спас мир от фашистов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Региональный координатор движения «Волонтеры культуры» Кристина Тулупова отметила, что в ходе акции волонтеры раздали более 100 георгиевских лент.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Георгиевская ленточка ежегодно объединяет миллионы людей — это эстафета от прошлых поколений к нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам отцов, дедов, прадедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой язык, свое имя», — подчеркнула она.

Теги: акция георгиевская ленточка, волонтеры, доровольчество, день победы


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