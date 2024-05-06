В Астраханской области участников международного автопробега встретили хлебом солью

28 апреля в городе Минеральные Воды стартовал VII Международный автопробег Межправительственного совета дорожников. Он проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ, министерств транспорта и профильных ведомств России, Казахстана и Узбекистана, ряда международных организаций.

Международный автопробег проходит по территории трёх стран: Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Общая протяжённость маршрута — свыше 3 тысяч километров.

В рамках мероприятия запланировано провести международные научно-практические конференции и семинары, встречи с руководителями министерств, ведомств, учеными, профсоюзами с целью обсуждения вопросов развития автодорожной отрасли.

«Уверен, что международный автопробег и проводимые в его рамках мероприятия позволят выработать общие подходы для улучшения состояния и развития транспортных коридоров и международных автомобильных дорог, обеспечивающих бесперебойные и безопасные перевозки грузов и пассажиров», — отметил председатель Межправительственного совета дорожников, руководитель VII Международного автопробега Бури Каримов.

Автомобилисты уже побывали в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане. Накануне в Махачкале с их участием прошла международная научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития автомобильных дорог Российской Федерации», на которой обсуждались вопросы состояния и развития международного транспортного коридора «Север — Юг», а также перспективы развития дорожной отрасли Северо-Кавказского федерального округа.

В Лиманском районе на административной границе Астраханской области с Республикой Калмыкия участников международного автопробега накануне встретили хлебом-солью представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области и министерства внешних связей Астраханской области. Дальше автопутешественники отправятся в Атыраускую область Республики Казахстан, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.