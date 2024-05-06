В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом студентов

Белорусские правоохранители задержали четырех человек в рамках уголовного дела о вербовке студентов украинскими спецслужбами. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

"Буквально недавно <…> была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов", - сказал он РИА Новости.

Министр отметил, что вербовка "вдвойне антигуманна", когда осуществляется в отношении "фактически детей".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, намерены захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО. По его словам, оппозиционеры по непонятной причине выбрали Кобринский район, который находится в Брестской области – не у самой границы.