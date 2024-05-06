06 Мая 2024
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Фото: Leah Millis / Reuters

Эксперт: Америка направит свои войска на Украину в последнюю очередь

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько считает, что Америка будет стремиться поддерживать Украину чужими руками.

При этом свои войска США направят в зону конфликта в последнюю очередь, поскольку не хотят эскалации конфликта с Россией, сказал РИА Новости Безпалько. Он считает, что вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками.

Ранее лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - сказал политик.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск на Украину и согласились с его позицией по этому вопросу. В начале марта Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Теги: Богдан Безпалько, США, Америка, войска, Украина, СВО


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