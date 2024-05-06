В Екатеринбурге суд отказался выпустить по УДО главаря самарской банды

В Екатеринбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении главарю банды, сбывавшей героин в другом регионе России.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о Сергее Лобине, известном в криминальных кругах как "Балу" и главаре преступной группировки, торговавшей героином в Самарской области. В августе 2010 года Лобин был признан Самарским облсудом виновным по целому ряду статей УК, среди которых "Создание преступного сообщества", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в составе преступной группы" и других. Он получил 18,5 лет колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Недавно "Балу" подал ходатайство об УДО. Однако в прокуратуре выступили против, указав, что за решеткой он привлекался к дисциплинарной ответственности и состоит на профилактическом учете. В колонии же высказались о целесообразности досрочного освобождения.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Сергей Лобин продолжить отбывать срок в колонии.