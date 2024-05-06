Югра представила план по развитию подшефной Макеевки до 2030 года

Югра представила план по развитию Макеевки (ДНР) до 2030 года, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте внутренней политики.

Комплексный документ создан при активном взаимодействии округа, макеевчан и бизнес-сообщества. Он устанавливает приоритеты, цели и ожидаемые результаты управления социально-экономическим и пространственным развитием подшефной региону территории. Презентация стратегического мастер-плана прошла во время рабочей поездки губернатора Югры Натальи Комаровой в Донецкую Народную Республику.

Участие в мероприятии приняли глава ДНР Денис Пушилин, руководитель муниципального образования городского округа Макеевка Владислав Ключаров, а также представители общественности, молодежи, архитекторы и проектировщики.

Местные жители определили ключевые направления: развитие городской среды, социальной инфраструктуры и места трудоустройства. Предполагается строительство образовательных, культурных, медицинских учреждений. В перспективе – реконструкция 300 километров и строительство 40 километров дорог. Кроме того, предложены мероприятия по развитию городского транспорта, в частности, развитие контактной сети электротранспорта, диспетчерских и транспортно-пересадочных станций.

Губернатор Югры, комментируя мастер-план развития Макеевки, обозначила, что при выделении территорий под промышленное производство необходимо минимизировать экологическую нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду, на месте закрытых объектов создавать индустриальные парки и технопарки.

"Также нужно создавать условия и территории для развития креативных индустрий, это важно для молодых людей, чтобы привлекать молодежь с расчетом на будущее. Об этом говорю, опираясь на наш региональный опыт, поскольку Югра динамично развивалась именно в этом направлении. За короткое время были внедрены огромные изменения", – сказала Наталья Комарова.

Работы по восстановлению подшефного города ведутся Югрой в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в мае 2022 года губернатором округа Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.