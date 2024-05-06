Югра представила план по развитию подшефной Макеевки до 2030 года

06 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Южный ФО Уральский ФО В России Донецкая Народная Республика
Фото: admhmao.ru

Югра представила план по развитию подшефной Макеевки до 2030 года

Югра представила план по развитию Макеевки (ДНР) до 2030 года, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте внутренней политики.

Комплексный документ создан при активном взаимодействии округа, макеевчан и бизнес-сообщества. Он устанавливает приоритеты, цели и ожидаемые результаты управления социально-экономическим и пространственным развитием подшефной региону территории. Презентация стратегического мастер-плана прошла во время рабочей поездки губернатора Югры Натальи Комаровой в Донецкую Народную Республику.

Участие в мероприятии приняли глава ДНР Денис Пушилин, руководитель муниципального образования городского округа Макеевка Владислав Ключаров, а также представители общественности, молодежи, архитекторы и проектировщики.

Местные жители определили ключевые направления: развитие городской среды, социальной инфраструктуры и места трудоустройства. Предполагается строительство образовательных, культурных, медицинских учреждений. В перспективе – реконструкция 300 километров и строительство 40 километров дорог. Кроме того, предложены мероприятия по развитию городского транспорта, в частности, развитие контактной сети электротранспорта, диспетчерских и транспортно-пересадочных станций.

Губернатор Югры, комментируя мастер-план развития Макеевки, обозначила, что при выделении территорий под промышленное производство необходимо минимизировать экологическую нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду, на месте закрытых объектов создавать индустриальные парки и технопарки.

"Также нужно создавать условия и территории для развития креативных индустрий, это важно для молодых людей, чтобы привлекать молодежь с расчетом на будущее. Об этом говорю, опираясь на наш региональный опыт, поскольку Югра динамично развивалась именно в этом направлении. За короткое время были внедрены огромные изменения", – сказала Наталья Комарова.

Работы по восстановлению подшефного города ведутся Югрой в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было подписано в мае 2022 года губернатором округа Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым.

Теги: Макеевка, Югра, план развития


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети