ГИБДД просит водителей быть осторожными на уральских трассах из-за снегопада

Сотрудники ГИБДД предупредили уральцев о плохой видимости и состоянии дорог из-за снегопада.

На трассе "Пермь - Екатеринбург" Нижнесергинского района фиксируются сильные осадки в виде снега, дорожное покрытие мокрое, а видимость ограничена. В связи с этим водителей просят быть предельно осторожными и бдительными, исключить резкие торможения и опасные маневры, а также не передвигаться в такую погоду на летних шинах.

Аналогичное состояние дороги на 63 км. трассы "Первоуральск - Шаля". На проезжей части мокро и рыхлый снег. Сейчас дорожные службы проводят там уборку. Водителей просят не создавать помех спецтехнике и быть предельно бдительными.

Напомним, что для автомобилистов последние выходные были весьма непростыми: сотни водителей попали в снежный плен на Пермском тракте. Помощь пришла только к 05.00 - к этому времени пробка стояла уже больше шести часов.

