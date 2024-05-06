СМИ: Квартиру семьи Тимура Иванова в центре Москвы сняли с продажи

Объявление о продажи квартиры, предположительно, принадлежащей семье арестованного Тимура Иванова, было снято. Причина не известна: передумал ли продавец, нашелся ли покупатель или недвижимостью заинтересовалось следствие. О снятии объекта с продажи сообщил "Собеседник".

По данным издания, в объявлении было указано, что сделка должна быть в валюте.

Ранее сообщалось, что квартира в Поварском переулке в центре Москвы площадью более 300 кв. метров была выставлена на продажу в день задержания заместителя министра по уголовному делу о взятках. Это была уже вторая попытка продать элитную недвижимость, она уже появлялась на рынке в 2020-м году, тогда за нее просили 250 млн руб. Позже хозяева передумали. В этот раз объект сначала был выставлен за полмиллиарда рублей, затем продавец снизил аппетиты до 350 млн руб.

В квартире площадью 317 метров и с высотой потолков в четыре метра есть гостиная, столовая, кухня, кабинет, три спальни с ванными комнатами и гардеробными, гостевой санузел, гардеробная, постирочная, комната для персонала.

Квартира расположена в так называемом Доме искусств, где раньше проживали видные советские художники и поэты. Здание является памятником архитектуры.