В Нижневартовске машина сбила носилки автомобиля реанимации

В Нижневартовске машина наехала на носилки автомобиля реанимации. Конфликт между медиками и водителем засняла на видео очевидец произошедшего. Ролик опубликован в группе "ЧП Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Вероятной причиной конфликта стало то, что "скорая помощь" помешала водителю выехать со двора, поскольку врачи оставили носилки на улице. Женщина пыталась проехать по двору, но в итоге все же задела их.

"Приехал реамобиль и дама, которая видела "скорую", перла, как танк. Наорала матом на водителя "скорой" и в концовке просто наехала на носилки", - комментирует автор видео за кадром.