06 Мая 2024
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Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко уверен в перспективах расширения сотрудничества между Омской областью и Республикой Беларусь 

Сегодня, 6 мая, глава Омской области встретился с прибывшей в регион с рабочим визитом делегацией Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Правительства области.

Приветствуя гостей на омской земле, Виталий Хоценко отметил, что Омскую область и Республику Беларусь объединяет давняя дружба. Омск и Минск являются городами-побратимами. Республика Беларусь много лет входит в пятерку основных торговых партнеров региона.

"Благодарю за внимание к нашему региону. Ваш визит служит подтверждением взаимного желания укреплять и развивать двусторонние связи", - сказал Виталий Хоценко.

Глава региона подчеркнул, что для гостей подготовлена насыщенная рабочая и культурная программа, в рамках которой будут определены основные цели и приоритетные задачи и шаги по развитию кооперационных связей между предприятиями.

"Кроме того, будет возможность обсудить вопросы привлечения российских и белорусских ученых к совместной работе по глубокой переработке продукции, выпускаемой создаваемым нефтехимическим кластером", - сказал Виталий Хоценко.

Также важные темы, по мнению руководителя Омской области – это мультибрендовые центры, совместная селекционная работа. Завтра делегация Республики Беларусь посетит сильнейшие научные школы селекции и семеноводства – аграрный университет и аграрный научный центр.

Также Виталий Хоценко видит перспективы сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной и спортивной сферах.

Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Денис Курленко выразил настрой на плодотворную работу. "Мы приехали плотно и продуктивно поработать. Ваш регион близок нам по духу, развитию. Будем брать несколько пунктов в рамках дорожной карты нашего сотрудничества и отрабатывать по конкретным направлениям", - заявил руководитель делегации Республики Беларусь.

Флаги России и Белоруссии на выставке "ИННОПРОМ"(2023)|Фото: Накануне.RU

По его оценке, есть интересные идеи по открытию совместных предприятий, взаимодействию в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, культуры.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В этом году делегация Омской области побывала с рабочей поездкой в Республике Беларусь. Деловая программа была весьма насыщенной. Омичи побывали на предприятиях Минской, Гомельской, Витебской областей. Стали участниками бизнес-форума. Подписали договоры о сотрудничестве в самых разных сферах. Минская встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Омской области Виталия Хоценко состоялась в самом начале поездки. Стороны обсудили целый ряд важных вопросов. В частности, речь шла об открытии в Омске крупного мультибрендового центра белорусской техники, создании республиканского торгового дома.

Теги: виталий хоценко, сотрудничество с белоруссией, нефтехимический кластер, делегация республики беларусь


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