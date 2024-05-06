Spiegel: Байдена могут заменить на Обаму в президентской гонке

Непопулярность Байдена и реальная возможность реванша Трампа на предстоящих президентских выборах в США может заставить демократов пойти на крайне оригинальный шаг: смену кандидата на предстоящем августовском съезде партии, пишет немецкое издание Der Spiegel. Причем называется и имя возможного альтернативного кандидата – бывшая первая леди США Мишель Обама.

Мишель Обаму даже включили в опросные листы Демократической партии о потенциальных кандидатах.

Сама она, правда, хоть и проявляет значительную публичную активность, но не заявляет о президентских и даже просто политических амбициях (впрочем, эти слова не мешают ей, по сути, заниматься политикой). Опросы показывают, что Мишель Обама достаточно популярна и могла бы воплотить мечты демократов о женщине-президенте, рухнувшие с проигрышем Хиллари Клинтон в 2016 году тому же Трампу.