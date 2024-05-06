Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

06 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новосибирская область готова масштабно встретить 79-летие Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы подготовки празднования 9 мая в ходе оперативного совещания в Правительстве региона и поручил провести мероприятия, посвященные Дню Победы масштабно, организованно и безопасно.

«Приветствуется масштабное проведение празднования, вовлечение максимального количества жителей, особенно нашей молодёжи. Поэтому необходимо подготовиться, обеспечить все чётко, организованно, безопасно» – подчеркнул глава региона.

О проведении в регионе мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Основная тема всех мероприятий 2024 года, приуроченных ко Дню Победы – преемственность поколений воинов-освободителей, участников Великой Отечественной войны и СВО. В предпраздничные и праздничные дни на территориях муниципальных районов и городских округов пройдет более 1 500 патриотических акций разного формата.

В апреле в Новосибирской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». На улицах, в скверах, у метро раздают Георгиевские ленточки - символ Победы и памяти. Активное участие в акции принимают волонтеры и бойцы студенческих отрядов. Будет роздано более 20 тысяч ленточек.

Акция «Письмо Победы»: каждый житель региона может написать письмо ветеранам Великой Отечественной войны и сказать «спасибо». Для этого необходимо зайти на сайт заботаоветеранах.рф, выбрать фамилию, имя, отчество ветерана из списка и написать ему письмо.

«Окна Победы» – эта акция с каждым годом набирает все большую популярность среди школьников, которые украшают окна своего дома и классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами, посвященными Дню Победы, а также размещают фотографии своих работ в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды.

В 2020 году в регионе впервые была проведена акция «Сад Памяти», которая стала ежегодной. Традиция продолжается во всех муниципальных районах и городских округах.

Накануне 9 мая почти в каждом районе города будет выставлен Почетный Караул в рамках сетевого проекта «Вахта Памяти», более 200 курсантов заступят на Вахты Памяти у бюстов Героев и мемориальных комплексах.

Готовясь к великому празднику, на территории всего региона проходят многочисленные акции по приведению в порядок захоронений участников войны, мемориальных и памятных объектов. Самая крупная из них – «Дорога к обелиску». Для муниципальных образований, которые набирают волонтеров акции, на платформе ДОБРО.ру создан специальный штаб, где любой желающий может присоединиться к акции в качестве добровольца.

8 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин». В мероприятии примут участие труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей.

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция «Свеча Памяти» будет организована 8 мая в 22.00 часа одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.

(2024)|Фото: nso.ru

9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А.И. Покрышкина. В 10.00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина. На трибунах наряду с ветеранами Великой Отечественной войны примут участие в торжественном мероприятии участники СВО и члены их семей.

(2024)|Фото: nso.ru

Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В 12.30 часов на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Теги: день победы, андрей травников, патриотические акции, георгиевская ленточка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети