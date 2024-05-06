Шесть человек погибло в результате атаки беспилотников на автобусы в Белгородской области

Шесть человек погибли при атаке дронов ВСУ на автомобили ГК "Агро-Белогорье" в Белгородской области.

Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе", - написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения.

Одному из пострадавших, мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция.

На прошлой неделе село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области атаковали несколько украинских дронов. Один из них ударил в припаркованный автомобиль. Пострадал мужчина, он был госпитализирован с осколочными ранениями. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка, в результате также пострадал мужчина.