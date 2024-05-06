В РПЦ разрешили выкидывать скорлупу освященных пасхальных яиц

Руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) священник Александр Волков объяснил, что делать с оставшейся от пасхальных яиц скорлупой.

"Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые у нас остаются в том или ином виде, мы можем всегда смело утилизировать, отправлять их по назначению. Ни освященные куличи, ни пасхи, ни яйца не являются каким-то богослужебным предметом, требующим особенного отношения", - сказал РИА Новости Волков.

В России в преддверии Пасхи стала известна средняя стоимость яиц, творога, кулича и прочих товаров к празднику. В среднем, кулич можно купить за 155 руб., а вот цена за десяток яиц составит 120 руб. Красители для яиц можно приобрести за 51 руб., а термопленку для яиц — за 89 руб. При этом средняя стоимость творога накануне Пасхи варьируется в районе 150 руб. за упаковку.