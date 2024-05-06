Минцифры хочет расширить сведения о пользователях, передаваемые силовикам

Минцифры России планирует расширение перечня сведений о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять для силовиков и передавать им по требованию, передает Forbes со ссылкой на проект постановления правительства. Регулятор предлагает передавать силовикам номер сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ (владельца сайта).

Сетевой порт — это, по сути, числовой идентификатор программы или процесса, которые обслуживают сетевые соединения на заданном IP-адресе.

Информация об IP-адресах пользователей и сайтов уже сохраняется в рамках исполнения так называемого закона о "суверенном Рунете". Но практика показала, что установить принадлежность IP-адреса тому или иному абоненту российского оператора сложно, если используется технология трансляции сетевых адресов (NAT), а также найти пользователей IP-адресов, выделенных пользователям виртуальных серверов (VDS/VPS), виртуальных частных сетей (VPN) и прокси-серверов.

Отсутствие у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах и портах пользователя приводит к невозможности установления конкретного пользователя при размещении и/или отправке противоправного контента, заявляют в Минцифры.