ФСБ: Адъютант Гюнше писал о планах Гитлера воевать против СССР вместе с США

ФСБ России рассекретило заявление советскому правительству адъютанта лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера Отто Гюнше, сделанное после Второй мировой войны.

В документе говорится, что Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза.

Как писал Гюнше, Гитлер желал "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались". Он планировал массированно ударить по американо-британским силам, из-за чего англосаксы будут вынуждены пойти на сепаратное соглашение с нацистами. После этого предполагалось совместными силами воевать против СССР, "чтобы вместе с ними уничтожить большевизм", пишет РИА Новости.

Это наступление началось в декабре 1944 году в Арденнах, но мощный натиск Красной армии в январе 1945 году сорвал планы Гитлера, признавал Гюнше. Бывший адъютант Гитлера отметил, что "окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат".

Немцы были вынуждены перебросить дополнительные силы на восток, из-за этого союзники смогли зайти на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.