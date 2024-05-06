Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили 4 миллиарда

Власти Оренбургской области сообщили о том, что пострадавшим от паводка выплачено 4 млрд 62 млн руб.

Поступило 502 тыс. 633 заявления. Одобрены выплаты 193 тыс. 69 жителям региона. Отказано по 77 тыс. 172 заявлениям – в связи с повторной подачей или отсутствием права на выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем telegram-канале.

В конце апреля в Оренбургской области оценочные комиссии обследовали уже более 5 тыс. подтопленных домов, из них 3,2 тыс. признаны подлежащими капитальному ремонту, 1,7 тыс. признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 61 дом пригоден для проживания. Власти заявили, что увеличили сроки подачи заявлений на все виды выплат в связи с чрезвычайной ситуацией.