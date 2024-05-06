Мужа опекунши Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, тоже отправят под суд

Супруг Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге, тоже отправится под суд. Об этом говорится в картотеке Екатеринбургского гарнизонного суда.

Александра Наумова, бывшего участника СВО, заявлявшего о незнании о жестоком отношении супруги к покойному мальчику, обвиняют по пп. "г", "д" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью). Относились ли эти действия к Далеру или другим детям - неизвестно. Первое заседание 3 мая было отложено из-за неявки стороны защиты. Следующее состоится 16 мая.

Напомним, изначально Наумова сообщила о пропаже мальчика, несколько дней ребенка искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что Далер пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

Постепенно ситуация вокруг обвиняемой становилась все хуже. От обвинений в убийстве и мошенничестве статья ее дела ужесточилась до "убийство с особой жестокостью". Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения - "истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью". В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу продолжится не раньше лета.