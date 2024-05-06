Придется ждать еще год. Организаторы перенесли июньский рок-фестиваль "Кардиограмма" в Екатеринбурге

Второй рок-фестиваль "Кардиограмма", проведение которого было запланировано на первые числа июня в Екатеринбурге, было решено в очередной раз перенести. Но уже не на другу площадку, а на целый год. Об этом сообщают организаторы в своих социальных сетях.

"Мы приняли сложное решение - Фестиваль "Кардиограмма" переносится на 2025 год! В современных реалиях, мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас!" - сообщили организаторы.

При этом, не стоит спешить возвращать билеты - все они остаются действительны на 2025 год. Если все же появится желание вернуть деньги, стоит обращаться в сообщения группы фестиваля.

Напомним, первый двухдневный фестиваль с участием российских рок-звезд "Кардиограмма" прошел на "Екатеринбург-Арене" летом прошлого года. Из-за этого стадион на неделю закрывали для пробежек. В этом году также планировалось провести мероприятие там, однако в прошлом месяце организаторы сообщили о переносе фестиваля на площадку МТС Live Холла. Причиной стали финансовые и технические моменты.

8-9 июня с екатеринбургской сцены должны были звучать такие группы как "Ария", Lumen, Gorky Park, RadioTapok, "Браво", "Северный флот", СерьГа и другие.