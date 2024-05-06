В Конгрессе не исключили отправку войск США на Украину в случае ее поражения

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — цитирует Джеффриса РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск на Украину и согласились с его позицией по этому вопросу.

В начале марта Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.