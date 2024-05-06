В Петербурге у самолета "Победы" отказал двигатель

Самолет "Победы" улетит из Санкт-Петербурга в Пермь с опозданием.

После посадки в самолет командир воздушного судна объявил о неисправности двигателя, пишет "Ъ-Прикамье". Борт с минуты на минуту должен приземлиться в Перми, хотя изначально должен был совершить посадку в 4.55.

На рейсах "Победы" происходят и другие нештатные ситуации. Например, в феврале стало известно, что депутат алтайского заксобрания Артак Махсудян устроил скандал в самолете авиакомпании "Победа" после того, как не смог пристегнуться ремнями безопасности. Скандал начался после того, как член комитета по аграрной политике краевого парламента, летевший из Барнаула в Москву, не смог пристегнуться стандартным ремнем (мужчина обладает внушительным телосложением). Он попросил дополнительный ремень, но стюардесса объяснила, что на кресле у аварийного выхода пассажиры таким ремнем не могут пристегиваться. Она предложила депутату пересесть. Это возмутило Масхудяна и он заявил, что или полетит у аварийного выхода, или вообще не полетит. О конфликте сообщили командиру экипажа, он вызвал на борт полицию. В итоге депутата сняли с рейса.