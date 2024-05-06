За ночь "Россети Урал" вернули свет 3000 свердловчан

Пока жители Свердловской области спали, сотрудники "Россети Урал" вернули электроснабжение с дома еще 3 тыс. уральцев. Речь идет обо всем Сысертском городском округе, Нижнесергинском муниципальном образовании и пригородах Екатеринбурга.

"На 24.00 без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тысяч человек. На 8.00 сегодняшнего дня эта цифра зафиксирована на уровне 4,5 тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются на распределительной электросетевой инфраструктуре Дегтярска, Ревды, Курганово, Кунгурки и коттеджных поселков, расположенных в поселке Новоалексеевское. Они будут завершены в течение сегодняшнего дня", - сообщает пресс-служба компании.

Восстановление подачи электричества в Ревде и Дегтярске будет проходить поэтапно - по мере восстановления линий электропередачи распределительной сети. Последние были сильно повреждены из-за падения обледеневших деревьев. Все осложняется тем, что на этих территориях весьма сложно проехать спецтехнике: автогидроподъемники, бригадные и многофункциональные машины вязнут в грунте и снежном покрове.

При этом, как отметили в компании, системы водоснабжения в Дегтярске были обеспечены электричеством еще утром воскресенья. Работники смогли уложиться в максимально сжатые сроки для тех повреждений на линиях, которые питают социальный объект.

На сегодняшний день:

работы продолжают 459 человек и 124 единицы техники;

протяженность поврежденных линий электропередачи достигла порядка 1 тыс. 140 км. 670 из них были введены в работу в первые сутки;

выявлено более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов;

снято с линий электропередачи более 1,5 тыс. деревьев;

устранен 201 обрыв проводов;

проведен дополнительный осмотр почти 1,5 тыс. км. линий различного класса напряжения.

"Энергетики "Россети Урал" продолжат работать до полного восстановления электроснабжения. Координирует ход восстановительных работ специально созданный штаб. Группировка специалистов включает себя энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала", - сообщили в компании.

Там также добавили, что уже поступило порядка 1,5 тыс. заявок по сети 0,4 кВ, которые связаны с обрывами вводов в дома из-за непогоды. Их энергетики будут отрабатывать после полного восстановления системной надежности электроснабжения пострадавших от стихии городских округов.