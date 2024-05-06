За ночь "Россети Урал" вернули свет 3000 свердловчан

06 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За ночь "Россети Урал" вернули свет 3000 свердловчан

Пока жители Свердловской области спали, сотрудники "Россети Урал" вернули электроснабжение с дома еще 3 тыс. уральцев. Речь идет обо всем Сысертском городском округе, Нижнесергинском муниципальном образовании и пригородах Екатеринбурга.

"На 24.00 без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тысяч человек. На 8.00 сегодняшнего дня эта цифра зафиксирована на уровне 4,5 тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются на распределительной электросетевой инфраструктуре Дегтярска, Ревды, Курганово, Кунгурки и коттеджных поселков, расположенных в поселке Новоалексеевское. Они будут завершены в течение сегодняшнего дня", - сообщает пресс-служба компании.

Восстановление подачи электричества в Ревде и Дегтярске будет проходить поэтапно - по мере восстановления линий электропередачи распределительной сети. Последние были сильно повреждены из-за падения обледеневших деревьев. Все осложняется тем, что на этих территориях весьма сложно проехать спецтехнике: автогидроподъемники, бригадные и многофункциональные машины вязнут в грунте и снежном покрове.

При этом, как отметили в компании, системы водоснабжения в Дегтярске были обеспечены электричеством еще утром воскресенья. Работники смогли уложиться в максимально сжатые сроки для тех повреждений на линиях, которые питают социальный объект.

На сегодняшний день:

  • работы продолжают 459 человек и 124 единицы техники;
  • протяженность поврежденных линий электропередачи достигла порядка 1 тыс. 140 км. 670 из них были введены в работу в первые сутки;
  • выявлено более 1,9 тыс. упавших на электросетевые объекты деревьев, а также 282 обрыва проводов;
  • снято с линий электропередачи более 1,5 тыс. деревьев;
  • устранен 201 обрыв проводов;
  • проведен дополнительный осмотр почти 1,5 тыс. км. линий различного класса напряжения.

"Энергетики "Россети Урал" продолжат работать до полного восстановления электроснабжения. Координирует ход восстановительных работ специально созданный штаб. Группировка специалистов включает себя энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала", - сообщили в компании.

Там также добавили, что уже поступило порядка 1,5 тыс. заявок по сети 0,4 кВ, которые связаны с обрывами вводов в дома из-за непогоды. Их энергетики будут отрабатывать после полного восстановления системной надежности электроснабжения пострадавших от стихии городских округов.

Теги: Россети Урал, свет, электричество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети