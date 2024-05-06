Бастрыкину доложат о покушении на убийство военного в поезде Москва - Владивосток в Пермском крае

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство военнослужащего в поезде "Москва - Владивосток" на перегоне между Верещагино и Чайковской в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено на 26-летнего жителя Московской области.

Вечером, 3 мая подозреваемый напал с ножом на 25-летнего жителя Красноярского края. Он нанес военнослужащему не менее 10 ударов. Нападавшего обезвредили пассажиры поезда и передали сотрудникам правоохранительных органов на следующей станции.

Сообщается, что военнослужащий заступился за проводницу поезда.

Глава ведомства поручил руководителю Центрального МСУТ СК России Перепелицыну представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.