Защита Тимура Иванова ходатайствует о переводе замминистра под домашний арест

8 мая Мосгорсуд рассмотрит апелляцию адвокатов Тимура Иванова по мере пресечения – защитники просят отпустить замминистра обороны под домашний арест – в квартиру в центре Москвы (напротив здания Верховного суда) или в загородный дом на Рублевке, передает "Коммерсант".

Иванова обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд руб. На время расследования он отстранен от должности. Сейчас Иванов находится в СИЗО "Лефортово".

По данным издания, адвокаты намерены сослаться на заслуги Иванова перед Родиной: он отмечен многочисленными наградами, является героем ЛНР и ДНР.

Защита Иванова не исключает, что можно предложить отпустить его под залог, правда, счета чиновника арестованы.